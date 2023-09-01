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Romanya - Türkiye | CANLI İZLE (2023 CEV Avrupa Şampiyonası)

A Mİlli Erkek Voleybol Takımı'mız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda D grubu 2. maçında Romanya ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk maçını kaybeden Milliler, ikinci maçında bu mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Romanya - Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 16:00 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 16:07
Romanya - Türkiye | CANLI İZLE (2023 CEV Avrupa Şampiyonası)

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası D Grubu 2. maçında Romanya ile karşılaşacak.

İlk maçta Fransa'ya 3-0 mağlup olan Filenin Efeleri, 2. karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu'nda oynanacak mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

👉ROMANYA - TÜRKİYE MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

CANLI SKOR

1 set oynanıyor:

ROMANYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Romanya - Türkiye maçı 1 Eylül Cuma günü saat 16.00'da başladı. Müsabaka TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanıyor.

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