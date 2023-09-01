Romanya - Türkiye | CANLI İZLE (2023 CEV Avrupa Şampiyonası)

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası D Grubu 2. maçında Romanya ile karşılaşacak.
İlk maçta Fransa'ya 3-0 mağlup olan Filenin Efeleri, 2. karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu'nda oynanacak mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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1 set oynanıyor:
ROMANYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Romanya - Türkiye maçı 1 Eylül Cuma günü saat 16.00'da başladı. Müsabaka TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanıyor.