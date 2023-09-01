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Haydi Sultanlar

Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda 7 maçı da kazanan Filenin Sultanları yarı finalde bugün İtalya ile karşılaşacak. Maç TSİ 18.00’de oynanacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 06:50
Haydi Sultanlar

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde bugün İtalya ile karşılaşacak. Brüksel'de oynanacak mücalede (TSİ) 18.00'de başlayacak. TRT Spor / Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Diğer yarı final maçında Sırbistan ile Hollanda, (TSİ) 21.30'da karşı karşıya gelecek. Brüksel'deki final karşılaşması 3 Eylül pazar günü oynanacak.

HEDEF ÜST ÜSTE 14. GALİBİYET

Filenin Sultanları, üst üste 14. galibiyetini almak için sahnede. Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 7 maçı galip bitirdi. Türkiye, bu periyotta rakiplerine 4 set verdi. Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında "1" numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı hedefliyor.

GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem iddialı konuştu: "Her turnuvanın özel bir hikayesi var, bu yıl da çok güçlü bir takımız, favorilerinden biriyiz. Güzel bir oyun oynuyoruz, herkes eğleniyor. Skoru düşünmüyor; keyif almak için oynuyoruz. Herkese gücümüzü göstermek istiyoruz."

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