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TÜRKİYE FRANSA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Fransa voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda grup maçında maçında Filenin Efeleri ile Fransa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye - Fransa voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 15:40
TÜRKİYE FRANSA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Fransa voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Mİlli Erkek Voleybol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası grup aşaması maçında Fransa ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Fransa voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - FRANSA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Fransa maçı 30 Ağustos Çarşamba günü saat 17:00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

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