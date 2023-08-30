TÜRKİYE FRANSA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Fransa voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Mİlli Erkek Voleybol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası grup aşaması maçında Fransa ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Fransa voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - FRANSA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Fransa maçı 30 Ağustos Çarşamba günü saat 17:00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI CANLI İZLE