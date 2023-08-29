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Sıra Polonya'da

Ay Yıldızlı ekibimiz CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Polonya ile karşılaşacak. Dünyanın zirvesindeki Sultanlar, Zafer Bayramı’nı taçlandıracak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 06:50
Sıra Polonya'da

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazmaya devam ediyor... Grup aşamasında 5'te 5 yaparak klasını konuşturan ay yıldızlı takımımız, geçtiğimiz gün ev sahibi Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı. Milli takımımız bu turda Polonya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda oynayacağı mücadeleyi kazanarak hem adını yarı finale yazdıracak hem de bayramı taçlandıracak. Son 12 maçını da kazanan Sultanlar, dünya klasmanında 1. sırada.

"BİR GURUR DAHA YAŞATACAĞIZ"

Öte yandan kırmızı beyazlılarda oyuncuların da öz güvenleri tavan durumda. Belçika maçında 27 sayı yapan Melissa Vargas, Avrupa kupasını da kaldırmak istediklerini dile getirdi. Bir takımın ötesinde aile havasında olduklarını kaydetti. Zehra Güneş de Türkiye'ye bir gurur daha yaşatmak istediklerini vurguladı. Bu arada sosyal medyada da Sultanlar için destek mesajları yağıyor.

Son olarak Belçika'yı mağlup eden ay yıldızlı ekibimiz, 12 resmi maçta 12 galibiyet aldı; son 40 setin 36'sını kazandı.

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