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Helal olsun size

Filenin Sultanları ev sahibi Belçika'yı da geçti. Avrupa Şampiyonası'nda rakip tanımayan milliler, Belçika'yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Helal olsun size

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazmaya devam ediyor... Grup aşamasında 5'te 5 yapan ay-yıldızlılar, son 16 turunda Belçika'ya da şans tanımadı. Brüksel'deki Palais 12 Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan milliler, ilk seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci setinde Belçika daha etkili bir performans gösterdi. Savunmada karşılık veremeyen ve hücumda etkisiz kalan Filenin Sultanları, seti 25-16 kaybetti. Bu skorla Belçika, zorlu mücadelede durumu 1-1'e getirmeyi başardı.

SON SET NEFES KESTİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü setten ise 25-15'lik üstünlükle ayrıldı. Mücadelenin dördüncü seti büyük çekişmeye sahne oldu. Geriden geldiğimiz setin son anları adeta nefes kesti. İki tarafın da çok istediği maçta üstünlük sürekli el değiştirdi. Filenin Sultanları 6. kez kullandığı maç sayısıyla seti 32-30 kazandı. Maçtan 3-1'lik zaferle ayrılan ay-yıldızlılar, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

EN SKORER VARGAS

Belçika karşısında millilerin en skorer ismi Melissa Vargas oldu. 25'i hücum, 2'si blok olmak üzere 27 sayıyla oynayan Vargas, mücadeleye damga vurdu.

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Filenin Sultanları çeyrek finalde!
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