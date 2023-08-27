Türkiye Belçika maçı CANLI İZLE

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yapmıştı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, son 16 turunda ise Belçika ile kozlarını paylaşıyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
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1. set sonucu: TÜRKİYE 25-22 BELÇİKA
2. set oynanıyor: TÜRKİYE 7 - 10 BELÇİKA
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye - Belçika son 16 turu mücadelesi TSİ 18.00'de başladı. Mücadele TRT Spor Yıldız'da canlı olarak yayınlanıyor.