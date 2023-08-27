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Türkiye Belçika maçı CANLI İZLE

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları rakibini mağlup ederek turnuvada çeyrek finale yükselmek istiyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 18:30 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 18:37
Türkiye Belçika maçı CANLI İZLE

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yapmıştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, son 16 turunda ise Belçika ile kozlarını paylaşıyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

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1. set sonucu: TÜRKİYE 25-22 BELÇİKA

2. set oynanıyor: TÜRKİYE 7 - 10 BELÇİKA

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Belçika son 16 turu mücadelesi TSİ 18.00'de başladı. Mücadele TRT Spor Yıldız'da canlı olarak yayınlanıyor.

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