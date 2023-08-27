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Sıra Belçika'da

Rakip tanımayan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Belçika’yla karşılaşacak. Millilerde tek hedef çeyrek final...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Sıra Belçika'da

Filenin Sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir maça daha çıkıyor. Milliler, bugün son 16 turunda Belçika ile karşılaşacak. Organizasyonda C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını namağlup son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Belçika ile mücadele edecek. Başkent Brüksel'deki Palais 12 Salonu'nda oynanacak maç, 18.00'de başlayacak. Ay-yıldızlılar, bu karşılaşmadan zaferle ayrılması halinde çeyrek finalde Polonya-Almanya maçının galibiyle karşılaşacak. Öte yandan Belçika maçını değerlendiren kaptan Eda Erdem Dündar, kazanarak çeyrek finale kalan taraf olmak istediklerini ifade etti. Eda, "Herbots gibi çok güçlü bir oyuncuya sahipler. İlk hedefimiz onu durdurmak olacak, bunun için de iyi servis atmamız gerekiyor. Çeyrek finale kalan taraf olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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