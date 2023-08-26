Ne de olsa 1 numara

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Milliler, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki son maçında Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. Almanya'yı 25-15, 25-20 ve 28-26'lık setlerle yenerek ve grubu namağlup tamamladı. Ay-yıldızlıların son 16 turundaki rakibi ise Belçika oldu. İki takım arasındaki mücadele 28 Ağustos Pazartesi günü Brüksel'de oynanacak. Filenin Sultanları, grup etabının ardından dünya sıralamasında zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Dünya sıralamasında 371 puana ulaştı ve İtalya ile arasındaki farkı 12 puana çıkardı. Sultanlar bırakın maç kaybetmeyi artık rakiplerine set bile vermiyor. Son 11 resmi maçta 11 galibiyet alan kadınlar, çıktıkları son 36 setin de 33'ünü kazanmayı başardı.