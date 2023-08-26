Haberler Voleybol Ne de olsa 1 numara

Ne de olsa 1 numara

Son olarak Almanya’yı mağlup eden ay-yıldızlı ekibimiz, son 11 resmi maçta 11 galibiyet aldı, son 36 setin 33’ünü kazandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Ne de olsa 1 numara

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Milliler, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki son maçında Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. Almanya'yı 25-15, 25-20 ve 28-26'lık setlerle yenerek ve grubu namağlup tamamladı. Ay-yıldızlıların son 16 turundaki rakibi ise Belçika oldu. İki takım arasındaki mücadele 28 Ağustos Pazartesi günü Brüksel'de oynanacak. Filenin Sultanları, grup etabının ardından dünya sıralamasında zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Dünya sıralamasında 371 puana ulaştı ve İtalya ile arasındaki farkı 12 puana çıkardı. Sultanlar bırakın maç kaybetmeyi artık rakiplerine set bile vermiyor. Son 11 resmi maçta 11 galibiyet alan kadınlar, çıktıkları son 36 setin de 33'ünü kazanmayı başardı.

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