Yunanistan Türkiye CANLI İZLE

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası grup aşaması 4. maçında Yunanistan ile kozlarını paylaşıyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız C Grubu'nda 4'de 4 yapmak için sahada.
Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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İLK SET SONUCU : YUNANİSTAN 24-26 TÜRKİYE
İKİNCİ SET SONUCU: YUNANİSTAN 16-25 TÜRKİYE
YUNANİTAN - TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
YUNANİSTAN - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA , HANGİ KANALDA?
Yunanistan - Türkiye maçı TSİ ile 18.00'de başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.