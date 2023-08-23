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Yunanistan Türkiye CANLI İZLE

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası grup aşaması 4. maçında Yunanistan ile karşı karşıya geliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 18:30 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 18:55
Yunanistan Türkiye CANLI İZLE

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası grup aşaması 4. maçında Yunanistan ile kozlarını paylaşıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız C Grubu'nda 4'de 4 yapmak için sahada.

Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

CANLI

İLK SET SONUCU : YUNANİSTAN 24-26 TÜRKİYE

İKİNCİ SET SONUCU: YUNANİSTAN 16-25 TÜRKİYE

YUNANİTAN - TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

YUNANİSTAN - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA , HANGİ KANALDA?

Yunanistan - Türkiye maçı TSİ ile 18.00'de başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

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