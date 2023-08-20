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Türkiye - Azerbaycan voleybol maçı CANLI İZLE

Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'i deviren Filenin Sultanları ikinci maçında Azerbaycan ile karşı karşıya geliyor. Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız 2'de 2 yapmak istiyor. Türkiye-Azerbaycan voleybol maçının canlı yayını haberimizde.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 21:27 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 21:34
Türkiye - Azerbaycan voleybol maçı CANLI İZLE

Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında da İsveç'i 3-0 yenmişti.

Sultanlar gruptaki ikinci karşılaşmasında Almanya'da Azerbaycan ile kozlarını paylaşıyor.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam oynanan ve saat 21.00'de başlayan Türkiye-Azerbaycan maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanıyor.

CANLI

1. SET SONUCU: TÜRKİYE: 25 - 13 AZERBAYCAN

2. SET OYNANIYOR: TÜRKİYE: 12- 7 AZERBAYCAN

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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