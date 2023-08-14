Madalyaya yakınız

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda madalya kazanmak istediklerini söyledi. 'Dünya birincisi olmak ve bu unvanla şampiyonaya gitmek çok değerli' diyen Eda, "Bunu devam ettirmeniz gerekiyor. Kısa süreli başarı, başarı sayılmamalı. Tabii ki de bu bilinçle gideceğiz. Bizden beklentilerin de farkındayız. Avrupa Şampiyonası umarım güzel geçer. Sakatlıksız, güzel anılar biriktirdiğimiz, keyifli maçlar oynadığımız bir şampiyona olmasını diliyorum. İnanıyorum ki yıllardır ucundan kaçırdığımız, hasret kaldığımız altın madalyaya çok daha yakınız. Takım olarak o inancımız, motivasyonumuz var. Umarım şampiyona güzel geçer" ifadelerini kullandı.