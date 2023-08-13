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Hande gibi smaçladı

Türk voleybolunun yıldızı Hande Baladın için Red Bull tarafından hazırlanan 'Hande Gibi Smaçla' oyununun kazananı belli oldu. 'Hande Gibi Smaçla' oyunu, binlerce kişi tarafından oynandı, büyük ödülü kazanan Efkan Kıraç Tercan oldu. Tercan, gelecek sezon Eczacıbaşı'nın Avrupa kupasında maç izleme şansı bulacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Hande gibi smaçladı
Türk voleybolunun yıldızı Hande Baladın için Red Bull tarafından hazırlanan 'Hande Gibi Smaçla' oyununun kazananı belli oldu. 'Hande Gibi Smaçla' oyunu, binlerce kişi tarafından oynandı, büyük ödülü kazanan Efkan Kıraç Tercan oldu. Tercan, gelecek sezon Eczacıbaşı'nın Avrupa kupasında maç izleme şansı bulacak.
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