Hande gibi smaçladı

Türk voleybolunun yıldızı Hande Baladın için Red Bull tarafından hazırlanan 'Hande Gibi Smaçla' oyununun kazananı belli oldu. 'Hande Gibi Smaçla' oyunu, binlerce kişi tarafından oynandı, büyük ödülü kazanan Efkan Kıraç Tercan oldu. Tercan, gelecek sezon Eczacıbaşı'nın Avrupa kupasında maç izleme şansı bulacak.
Türk voleybolunun yıldızı Hande Baladın için Red Bull tarafından hazırlanan 'Hande Gibi Smaçla' oyununun kazananı belli oldu. 'Hande Gibi Smaçla' oyunu, binlerce kişi tarafından oynandı, büyük ödülü kazanan Efkan Kıraç Tercan oldu. Tercan, gelecek sezon Eczacıbaşı'nın Avrupa kupasında maç izleme şansı bulacak.