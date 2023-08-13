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Bekle bizi Avrupa

Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, başantrenör Daniele Santarelli ve kaptan Eda Erdem Dündar, açıklamalarda bulundu. Milletler Ligi'ni kazandıklarını hatırlatan Üstündağ, "Bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndan mutlu dönmek istiyoruz" dedi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Bekle bizi Avrupa

Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, başantrenör Daniele Santarelli ve kaptan Eda Erdem Dündar, açıklamalarda bulundu. Milletler Ligi'ni kazandıklarını hatırlatan Üstündağ, "Bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndan mutlu dönmek istiyoruz" dedi.

HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ

Milletler Ligi'nde çok iyi bir iş çıkardıklarını belirten Santarelli, "Şu an hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Çok iyi hazırlandık. İyi durumdayız. Oyun seviyemizi en yukarıda tutmalıyız. Turnuvanın sonuna kadar gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kaptan Eda Erdem ise şunları söyledi: "Umarım Avrupa Şampiyonası'nda hedeflediğimiz başarıya ulaşırız ve hasret kaldığımız altın madalyayı ülkemize getiririz."

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