Uçtu uçtu Vargas uçtu

Finalde Çin karşısında setin en güzel sayısı Melissa Vargas tarafından geldi. Vargas'ın vurduğu smaç izleyenleri adeta büyüledi. 3 metre çizgisinin gerisinden zıplayan yıldız volebolcumuz, adeta uçarak topla buluştu. 97 kilometre hızla 2.88 metre yüksekten vurduğu smaçla Çin savunmasını çaresiz bıraktı.
Finalde Çin karşısında setin en güzel sayısı Melissa Vargas tarafından geldi. Vargas'ın vurduğu smaç izleyenleri adeta büyüledi. 3 metre çizgisinin gerisinden zıplayan yıldız volebolcumuz, adeta uçarak topla buluştu. 97 kilometre hızla 2.88 metre yüksekten vurduğu smaçla Çin savunmasını çaresiz bıraktı.