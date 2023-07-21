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Uçtu uçtu Vargas uçtu

Finalde Çin karşısında setin en güzel sayısı Melissa Vargas tarafından geldi. Vargas'ın vurduğu smaç izleyenleri adeta büyüledi. 3 metre çizgisinin gerisinden zıplayan yıldız volebolcumuz, adeta uçarak topla buluştu. 97 kilometre hızla 2.88 metre yüksekten vurduğu smaçla Çin savunmasını çaresiz bıraktı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Uçtu uçtu Vargas uçtu
Finalde Çin karşısında setin en güzel sayısı Melissa Vargas tarafından geldi. Vargas'ın vurduğu smaç izleyenleri adeta büyüledi. 3 metre çizgisinin gerisinden zıplayan yıldız volebolcumuz, adeta uçarak topla buluştu. 97 kilometre hızla 2.88 metre yüksekten vurduğu smaçla Çin savunmasını çaresiz bıraktı.
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