Sırada Avrupa şampiyonası var

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yeni hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi. Başkan Üstündağ, "Ülkemize böyle bir gurur yaşattığımız için çok mutluyuz, çok gururluyuz. Burada herkesin emeği, katkısı var. Kulüplerimizin büyük bir pay sahipliği var. İsmini sayamadığım katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu gururla yaşamak güzel bir şey. Daha yolun başındayız. Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya hedefliyoruz. Bu turnuvada şampiyon olmakla kalmadık tarihte ilk defa Sultanlar dünya sıralamasında birinci sıraya geldi. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.
TürkiyeVoleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yeni hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi. Başkan Üstündağ, "Ülkemize böyle bir gurur yaşattığımız için çok mutluyuz, çok gururluyuz. Burada herkesin emeği, katkısı var. Kulüplerimizin büyük bir pay sahipliği var. İsmini sayamadığım katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu gururla yaşamak güzel bir şey. Daha yolun başındayız. Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya hedefliyoruz. Bu turnuvada şampiyon olmakla kalmadık tarihte ilk defa Sultanlar dünya sıralamasında birinci sıraya geldi. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.