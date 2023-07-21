Dünya Sultanları konuştu

Filenin Sultanları'nın tarihi başarısı, dünya basınında geniş yer buldu. İtalyan kaynaklı Corriere dello Sport, "İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'nin Türkiye'si İtalya'nın yerini aldı. İki setlik dengeli bir maç sonunda Ebrar Karakurt ve takım arkadaşları Çin'e üstün geldi" haberini okuyucularıyla paylaştı. Voleybola dair Avrupa ve dünyada önemli bir yere sahip olan Voleyballworld internet sitesi de "Türkiye parlıyor, Milletler Ligi'nde ilk altınını elde etti. Voleybol ülkesi Türkiye, kadın milli takımının bugüne kadarki en büyük başarısını Filenin Sultanları ile elde etti ve uluslar ligini kazanan üçüncü farklı takım olmayı başardı" diye şampiyonluğumuzu okuyucularına aktardı.
Filenin Sultanları'nın tarihi başarısı, dünya basınında geniş yer buldu. İtalyan kaynaklı Corriere dello Sport, "İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'nin Türkiye'si İtalya'nın yerini aldı. İki setlik dengeli bir maç sonunda Ebrar Karakurt ve takım arkadaşları Çin'e üstün geldi" haberini okuyucularıyla paylaştı. Voleybola dair Avrupa ve dünyada önemli bir yere sahip olan Voleyballworld internet sitesi de "Türkiye parlıyor, Milletler Ligi'nde ilk altınını elde etti. Voleybol ülkesi Türkiye, kadın milli takımının bugüne kadarki en büyük başarısını Filenin Sultanları ile elde etti ve uluslar ligini kazanan üçüncü farklı takım olmayı başardı" diye şampiyonluğumuzu okuyucularına aktardı.