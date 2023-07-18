A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Milletler Ligi'nde şampiyon oldu!

FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyon oldu. Mücadeleye Ebrar Karakurt'un kullandığı etkili servislerle 3-0'lık seriyle başlayan milliler, son ana kadar çekişmeli geçen ilk seti 25-22 önde tamamladı. İkinci sete etkili başlayan milli takım, setin başlarında dört sayılık (5-9) fark yakaladı. Ancak Asya ekibi etkili sayılar bularak ikinci seti 25-22'lik avantajla bitirdi. Üçüncü sete her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken, milliler, Ebrar Karakurt'la arka arkaya bulduğu sayılarıyla farkı 4 sayıya (5-9) çıkardı. Çin farkı kapatmaya çalışsa da milliler, 3. seti 25-19 aldı.

EBRAR'DAN ARKA ARKAYA SAYILAR

Dördüncü sete iyi başlayan Çin, setin başlarında 3 sayı (6-3) öne geçti. Milliler Vargas ile bulduğu sayılarla aradaki farkı kapatarak 6-6'da beraberliği yakaladı. Milli takım, Zehra Güneş'in blokları, Vargas ve Ebrar Karakurt'un hücum sayılarıyla setin ortalarında farkı 5 sayıya (7-12) çıkardı. Setin sonuna kadar etkili oyunu sürdüren milli takım, dördüncü seti 25-16, maçı da 3-1 kazanarak, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Polonya ile ABD arasındaki bronz madalya müsabakasını ise Polonya kazandı. Rakibini, 25-15, 16-25, 25-19, 18-25 ve 17-15'lik setlerle 3-2 yenen Polonya, bronz madalyanın sahibi oldu.