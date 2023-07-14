ABD TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | ABD - Türkiye voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'ndeki yarı final maçında Türkiye ile ABD karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, ABD ile yarı final maçına çıkacak. Peki ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ABD - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FIVB Milletler Ligi ABD ile Türkiye maçı 16 Temmuz 2023 Pazar günü, TSİ 03:30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

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