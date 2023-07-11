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TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ile İtalya, FIVB Milletler Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları kritik maçı kazanmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 12:20
TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'ndeki çeyrek final maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, İtalya ile çeyrek final maçına çıkacak. Peki Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FIVB Milletler Ligi Türkiye - İtalya maçı 13 Temmuz 2023 Perşembe günü, TSİ 22:00 başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

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