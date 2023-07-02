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HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Hırvatistan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ile Hırvatistan, FIVB Milletler Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları kritik maçı kazanmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Hırvatistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 08:57 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 09:00
HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Hırvatistan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü haftasında Hırvatistan ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, Hırvatistan ile haftanın altıncı maçına çıkacak. Peki Hırvatistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FIVB Milletler Ligi Hırvatistan - Türkiye maçı 2 Temmuz 2023 Pazar günü, TSİ 09:00 başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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