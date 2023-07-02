HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Hırvatistan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü haftasında Hırvatistan ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, Hırvatistan ile haftanın altıncı maçına çıkacak. Peki Hırvatistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FIVB Milletler Ligi Hırvatistan - Türkiye maçı 2 Temmuz 2023 Pazar günü, TSİ 09:00 başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FİT TARİFLER🤤 5 DAKİKADA FİT PİZZA🍕