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BREZİLYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Brezilya - Türkiye voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ile Brezilya, FIVB Milletler Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları kritik maçı kazanmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Brezilya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 09:40 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 09:50
BREZİLYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Brezilya - Türkiye voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü haftasında Brezilya ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, Brezilya ile haftanın beşinci maçına çıkacak. Peki Brezilya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREZİLYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FIVB Milletler Ligi Brezilya - Türkiye maçı 30 Haziran 2023 Cuma günü, TSİ 16.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

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