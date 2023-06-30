BREZİLYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Brezilya - Türkiye voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü haftasında Brezilya ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, Brezilya ile haftanın beşinci maçına çıkacak. Peki Brezilya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREZİLYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FIVB Milletler Ligi Brezilya - Türkiye maçı 30 Haziran 2023 Cuma günü, TSİ 16.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

BREZİLYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FİT TARİFLER🤤 5 DAKİKADA FİT PİZZA🍕