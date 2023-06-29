TAYLAND TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Tayland - Türkiye voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü haftasında Tayland ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, Tayland ile haftanın dördüncü maçına çıkacak. Peki Tayland - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TAYLAND - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FIVB Milletler Ligi Tayland - Türkiye maçı 29 Haziran 2023 Perşembe günü, TSİ 16.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

TAYLAND - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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