Haberler Voleybol Canlı skor | Japonya - Türkiye CANLI (Japonya - Türkiye maçı canlı)

Canlı skor | Japonya - Türkiye CANLI (Japonya - Türkiye maçı canlı)

FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü haftasında Japonya ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Japonya - Türkiye maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 12:59
Canlı skor | Japonya - Türkiye CANLI (Japonya - Türkiye maçı canlı)

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü haftasında Japonya ile Türkiye karşı karşıya geliyor.

JAPONYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FIVB Milletler Ligi Japonya - Türkiye maçı TSİ 13.00'te başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanıyor.

JAPONYA - TÜRKİYE MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN📺

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

29 Haziran

16.30 Tayland-Türkiye

30 Haziran

16.30 Brezilya-Türkiye

2 Temmuz

09.00 Hırvatistan-Türkiye

DİĞER
Gülseren Budayıcıoğlu apar topar ameliyata alındı! "Hayat bana bir şans daha verdi"
Galatasaray'ı sarsan haber! Barış Alper Yılmaz trafik kazası geçirdi
Şenol Güneş'ten Ganalı stopere vize çıktı!
Zaha adım adım F.Bahçe'ye! O teklifi kabul edildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Spor federasyonlarından Kurban Bayramı mesajları
Japonya - Türkiye voleybol maçı saat kaçta?
Emlak Konut Evleri THY kurası ne zaman çekilecek?
2023 Haziran enflasyon ne zaman açıklanacak?
İstanbul barajlarında son durum 28 Haziran Çarşamba
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Japonya - Türkiye | CANLI Japonya - Türkiye | CANLI 12:59
F.Bahçe'ye Arjantinli kaleci geliyor! F.Bahçe'ye Arjantinli kaleci geliyor! 12:26
Avrupa'nın devlerinden Kurban Bayramı mesajı Avrupa'nın devlerinden Kurban Bayramı mesajı 11:24
G.Saraylı futbolcu trafik kazası geçirdi! G.Saraylı futbolcu trafik kazası geçirdi! 11:12
Büyükekşi'nden Kurban Bayramı mesajı Büyükekşi'nden Kurban Bayramı mesajı 10:26
Spor federasyonlarından Kurban Bayramı mesajları Spor federasyonlarından Kurban Bayramı mesajları 10:06
Daha Eski
Japonya - Türkiye voleybol maçı saat kaçta? Japonya - Türkiye voleybol maçı saat kaçta? 09:56
Orsic Trabzon’da Orsic Trabzon’da 01:35
Kourbelis 2+1 yıllık imza attı Kourbelis 2+1 yıllık imza attı 01:34
Üzümcü ile devam Üzümcü ile devam 01:15
Pirlo Sampdoria'da Pirlo Sampdoria'da 01:14
Zaha adım adım F.Bahçe'ye! O teklifi kabul edildi Zaha adım adım F.Bahçe'ye! O teklifi kabul edildi 01:08