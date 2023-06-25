Türkiye - Ukrayna voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | 2023 CEV Avrupa Altın Ligi

2023 CEV Avrupa Altın Ligi finali'nde Türkiye ile Ukrayna karşılaşacak. Filenin Efeleri, Hırvatistan'ın Zadar kentinde kritik maça çıkacak. Peki Türkiye - Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

2023 CEV Avrupa Altın Ligi final maçı 26 Haziran 2023 Pazartesi günü, TSİ 21:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN