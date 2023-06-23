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TÜRKİYE - ÇEKYA voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | AVRUPA LİGİ FİNAL FOUR

A Milli Voleybol Takımımız, Avrupa Ligi final fourda Çekya ile karşı karşıya geliyor. Final dörtlüsünün avantajlı tarafını belirleyecek olan karşılaşmanın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki Türkiye - Çekya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 10:40 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 10:50
TÜRKİYE - ÇEKYA voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | AVRUPA LİGİ FİNAL FOUR

Avrupa Ligi final four karşılaşmaları A Milli Voleybol takımımızla devam ediyor. Çekya ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları, son 6 maçında 5 galibiyet aldı. Çekya da son 6 maçın 5'inde galibiyet ve 1'inde mağlubiyet sahibi oldu. Peki Türkiye - Çekya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - ÇEKYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avrupa Ligi final four mücadelesi 24 Haziran 2023 Cumartesi günü, TSİ 18.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

Millilerimiz ve Çekya'nın karşı karşıya geldiği 3 maçta ise 2 kez A Milli Voleybol Takımımız galip gelen taraf olurken 1 kez de Çekya müsabakadan galibiyetle ayrılmıştı.

TÜRKİYE - ÇEKYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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