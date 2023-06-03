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Türkiye 3-0 İtalya | MAÇ SONUCU - ÖZET

Milletler Ligi'nin üçüncü maçında Filenin Sultanları, İtalya ile karşılaştı. Milli takım İtalya'yı 3-0 mağlup ederek 3'de 3 yaptı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 21:30 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 21:59
Türkiye 3-0 İtalya | MAÇ SONUCU - ÖZET

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nde, birinci haftanın üçüncü maçında son şampiyon İtalya'yı 3-0 yenerek, 3'te 3 yaptı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, başantrenör Daniele Santarelli, milli takımın ilk 6'sında Güney Kore ve Sırbistan maçlarından farklı olarak İtalya karşısında Eda Erdem Dündar ile Hande Baladın'ın yerine Kübra Akman ile Derya Cebecioğlu'na ilk 6'da şans verdi.

Mücadeleye iyi başlayan milli takım, ilk setin başında 2 sayılık üstünlüğü yakaladı. Karşılıklı sayıların alındığı sette "Filenin Sultanları" zaman zaman 4 sayılık üstünlükler kurdu. 17-17'lik eşitlikten sonra rakibine göre daha az hatan yapan ay-yıldızlılar, iyi hücum etti. Türkiye, Kübra Akman'ın 4'ü blok 7 sayıyla öne çıktığı ilk seti, 25-19 kazandı.

İkinci sete etkili başlayan İtalya, iyi defans yaparak millilere kolay sayı imkanı tanımadı. Setin ortalarında 4 sayılık (13-17) geriye düşmesine rağmen mücadelesini sürdüren ay-yıldızlı ekip, 23-23 eşitliğin ardından öne geçti. "Filenin Sultanları" çekişmeli geçen ve Melissa Vargas'ın sayılarıyla öne çıktığı ikinci seti, 26-24 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.

Ay-yıldızlılar, setin sonlarına doğru 8 sayılık (19-11) farka ulaştığı üçüncü seti etkili oyunuyla 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

Öte yandan, karşılaşmaya yoğun ilgi göstererek salonu dolduran seyirciler, müsabaka boyunca "Filenin Sultanları"na desteğini sürdürdü.

2023 yılındaki ilk sınavını verdiği FIVB Milletler Ligi'nde, Antalya'da oynadığı birinci hafta mücadelelerinde 31 Mayıs'ta Güney Kore'yi 3-0, 1 Haziran'da Sırbistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlılar, dördüncü ve son maçında yarın ABD ile saat 20.00'de karşılaşacak.

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