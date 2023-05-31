Haberler Voleybol Güney Kore 0-3 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Güney Kore 0-3 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi 1. Grup'taki ilk karşılaşmasında Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 21:39 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 21:51
Güney Kore 0-3 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi 1. Grup'taki birinci hafta ilk maçında Güney Kore'yi 3-0 yendi.

2023 yılındaki ilk sınavını FIVB Milletler Ligi'nde veren ay-yıldızlı ekip, 1. Grup'taki ilk maçında Antalya Spor Salonu'nda Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği müsabakaya her iki takım da iyi başladı.

İlk sette rakibine üstünlük kuran "Filenin Sultanları", setin sonlarına doğru 9 sayılık (11-20) farka ulaştı. Güney Kore, bloklarla A Milli Takım'ı durdurmaya çalışsa da hata yapmayan ay-yıldızlılar, ilk seti 11 sayı farkla 25-14 önde bitirdi.

İkinci sete hızlı başlayan Güney Kore'nin 4 sayılık üstünlüğü sonrası farkı kapatan ve oyuna yeniden hakim olan A Milli Takım, kalan bölümde daha az hata yaptı ve ikinci seti de 25-17 üstün tamamladı.

Her iki ülkenin karşılıklı sayılar aldığı üçüncü seti ay-yıldızlılar, etkili oyunuyla 26-24, maçı da 3-0 kazandı.

Milliler, ikinci maçında yarın saat 20.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.

DİĞER
Camdaki Kız finali ifşa oldu! Dizinin sonu Laz Kızı ile geliyor
Esra Erol’dan yardım isteyen Ayşenur’un acı dolu hikayesi yürek yaktı! 3 yaşındayken yurda verildi, ağabeyi tarafından satılmak istendi...
Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif
Şampiyonluk geldi, kasa doldu! Şimdi sıra dünya yıldızında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Vakıfbank'tan Egonu ve Bajema'ya teşekkür!
Güney Kore - Türkiye maçı saat kaçta?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (31 Mayıs)
YKS sınav yerleri belli oldu mu 2023?
Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor avantajı kaptı! Eyüpspor avantajı kaptı! 21:57
Sevilla - Roma | CANLI Sevilla - Roma | CANLI 21:55
Sultanlar Güney Kore'ye şans tanımadı! Sultanlar Güney Kore'ye şans tanımadı! 21:39
Özbek ve Timur Eyüpspor-Bodrumspor maçında! Özbek ve Timur Eyüpspor-Bodrumspor maçında! 21:36
Merve Dinçel'den altın madalya! Merve Dinçel'den altın madalya! 20:54
Anadolu Efes yarı finale yükseldi! Anadolu Efes yarı finale yükseldi! 20:21
Daha Eski
Morutan'da son gün gelişmesi! Veda ediyor Morutan'da son gün gelişmesi! Veda ediyor 20:04
ManU Dalot'nun sözleşmesini uzattı! ManU Dalot'nun sözleşmesini uzattı! 19:04
Vakıfbank'tan Egonu ve Bajema'ya teşekkür! Vakıfbank'tan Egonu ve Bajema'ya teşekkür! 19:01
Dursun Özbek'tan taraftara şampiyonluk mesajı! Dursun Özbek'tan taraftara şampiyonluk mesajı! 18:58
Opsiyon devrede! İşte Cimbom'un ödeyeceği bonservis Opsiyon devrede! İşte Cimbom'un ödeyeceği bonservis 18:14
Eyüpspor - Bodrumspor | CANLI Eyüpspor - Bodrumspor | CANLI 18:13