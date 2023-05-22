Bu gurur bizim

Voleybolda Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile Vakıfbank karşılaşırken kazanan taraf 3-1'lik sonuçla Vakınfbank olmuştu. İki Türk ekibinin finalde oynayıp kupayı Türkiye'ye getirmesi ülkece göğsümüzü kabartırken, bu durum Avrupa basınında da büyük yankı buldu.

MEYVELERİNİ VERDİ

Başta İtalya ve Fransız medyası olmak üzere takımlarımıza methiyeler dizildi. Çizme'de "Filede Türk damgası. Kupaya akbargo koydular" ifadeleri kullanıldı. Fransız basınında ise Türkiye'nin voleybola ambargo koyduğu ve son yıllarda müthiş bir yükselişe geçtiği belirtildi. "Türkiye'de spor alanında yapılan yatırımlar voleybolda meyvelerini fazlasıyla verdi" yorumu yapıldı.

ASLA KIRILMAYIZ

Vakıfbank başantrenörü Giovanni Guidetti, zorlu bir sezonu mutlu bitirdiklerini dile getirdi. İtalyan çalıştırıcı "Bu takımı kırılmaz bir obje olarak görüyorum. Bizi yerden yere çalabilirler ancak asla ve asla kıramazlar" ifadelerini kullandı. "Türkiye'ye 15 yıl önce geldim, şu anda iki ailem var" diyen Guidetti, "Kulübün bana olan tutkusundan ve benimle çalışma isteğinden son derece memnunum. Ben de aynı hisleri taşımaktayım. Oyuncularımı kutluyorum" şeklinde konuştu.

HERKESE TEŞEKKÜRLER

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, iki Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Üstündağ, "Cumhuriyet'in 100. yılında Avrupa'da iki Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde final oynaması ve kupanın Türkiye'ye gelmesinden daha büyük gurur verecek bir şey düşünemiyorum. Emeği geçen bütün kulüplerimize, oyuncularımıza, ismini sayamadığım bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

ÇOK GURURLU VE ÇOK MUTLUYUZ

Vakıfbank Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazandıkları için gururlu ve mutlu olduklarını söyledi. Sarı-siyahlı kulübün başkanı, İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek kupaya uzandıkları Süper Final maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üstünsalih, VakıfBank'ın üst üste 2, toplamda da 6. şampiyonluğunu kazandığını hatırlatarak, "Gururlu ve mutluyuz. Bu 6. şampiyonluğumuz." dedi.

'BU SONUCU HAK ETTİK'

Vakıfbank'ın italyan pasör çaprazı Paola Egonu, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi. 24 yaşındaki voleybolcu, "Bu sezon fazlaca zor zamanlar yaşadık ancak birlikte ayağa kalkmayı başardık. Takımımız bu sonucu kesinlikle sonuna kadar hak etti" dedi.

ECZACIBAŞI'DAN TEBRİK

Eczacıbaşı SK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde VakıfBank'a yenilmeleri ile ilgili "İyi olan takım maçı kazanıyor. İyi olan Vakıfank'tı. Dostumuz VakıfBank'ı tebrik ediyorum" dedi. Karamercan, "Şampiyon takımların finaline iki Türk takımı kaldı. İki Türk takımından kim kazanırsa kazansın sonuçta Türkiye'nin kazanacağı finaldi ve 3-1 VakıfBank kazandı. Kendilerini çok tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOK İLERİDE OLDUĞUMUZU GÖRDÜK'

Karamercan ayrıca "Türkiye'de bizim yaptığımız organizasyonlarla kıyaslamamak lazım. Türkiye'de özellikle Voleybol Federasyonu'nun önünü çektiği organizasyonların çok daha mükemmel olduğunu gördük. Özellikle de bu organizasyonların başından sonuna kadarki sürecin yönetilmesinde biz Türkiye olarak ne kadar ileride olduğumuzu bir kere daha görmüş olduk" dedi.