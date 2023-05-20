Haberler Voleybol Vakıfbank - Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

Vakıfbank - Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

CEV Şampiyonlar Ligi'nde heyecan final maçıyla devam ediyor. Vakıfbank ile Eczacıbaşı karşı karşıya geliyor. Temsilcilerimiz kupayı müzesine götürmek için karşılaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Vakıfbank - Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 20:31 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 20:31
Vakıfbank - Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

Voleybol'da tarihi gün sporseverleri bekliyor. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Vakıfbank ile Eczacıbaşı İtalya'da kozlarını paylaşıyor. Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda yapılan şampiyonluk maçında iki Türk takımı VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit kupa için ter döküyor. CEV tarafından 62. kez düzenlenen kadın voleybolunun bir numaralı kupasında şampiyonluk rekoru, 11 defa kupayı müzesine götüren Dinamo Moskova'ya ait. Organizasyonun son 11 sezonunda VakıfBank 5, Fenerbahçe ile Eczacıbaşı birer kez kupayı Türkiye'ye getirdi.

VAKIFBANK - ECZACIBAŞI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Vakıfbank - Eczacıbaşı voleybol maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 18:30'da başladı. ve müsabaka Tivibu Spor'dan canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Hadise ile Murda'nın samimi dansı bir kez daha kafaları karıştırdı! Mehmet Dinçerler ile boşanma sebebi gösterilmişti...
Başkan Erdoğan sevgisi pankartlara taşındı: Paradan 6 sıfırı sen attın sandıkta 6 sıfırı biz atacağız!
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başkan Erdoğan'dan VakıfBank'a tebrik
Avrupa'nın en büyüğü VakıfBank!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (20 Mayıs)
İstanbul barajlardaki doluluk oranı 20 Mayıs 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çamlı: Bu sonuç Kayserispor'a yakışmadı! Çamlı: Bu sonuç Kayserispor'a yakışmadı! 00:27
Kocaelispor'da şampiyonluk coşkusu! Kocaelispor'da şampiyonluk coşkusu! 00:24
Fuat Oktay'dan VakıfBank'a tebrik mesaji! Fuat Oktay'dan VakıfBank'a tebrik mesaji! 00:17
Roma Açık'ta finalin adı belli oldu! Roma Açık'ta finalin adı belli oldu! 00:15
Lille evinde hata yapmadı! Lille evinde hata yapmadı! 00:05
Şampiyon Barça evinde kayıp! Şampiyon Barça evinde kayıp! 00:00
Daha Eski
Başkan Erdoğan'dan VakıfBank'a tebrik Başkan Erdoğan'dan VakıfBank'a tebrik 23:55
Milan farklı kazandı Milan farklı kazandı 23:40
Icardi G.Saray'da kalacak mı? Buruk'tan açıklama Icardi G.Saray'da kalacak mı? Buruk'tan açıklama 23:02
Kerem Aktürkoğlu'ndan şampiyonluk mesajı! Kerem Aktürkoğlu'ndan şampiyonluk mesajı! 22:51
Mertens'in müdahalesi kırmızı kart mı? Toroğlu değerlendirdi Mertens'in müdahalesi kırmızı kart mı? Toroğlu değerlendirdi 22:24
B. Münih'e Leipzig çelmesi! B. Münih'e Leipzig çelmesi! 22:01