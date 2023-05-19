Haberler Voleybol Vakıfbank - Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

Vakıfbank - Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

CEV Şampiyonlar Ligi'nde heyecan final maçıyla devam ediyor. Vakıfbank ile Eczacıbaşı karşı karşıya gelecek. Temsilcilerimiz kupayı müzesine götürmek için karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Vakıfbank - Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 19:50 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 20:00
Vakıfbank - Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

Voleybol'da tarihi gün sporseverleri bekliyor. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Vakıfbank ile Eczacıbaşı İtalya'da kozlarını paylaşacak. Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda yapılacak şampiyonluk maçında iki Türk takımı VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit kupa için ter dökecek. CEV tarafından 62. kez düzenlenecek kadın voleybolunun bir numaralı kupasında şampiyonluk rekoru, 11 defa kupayı müzesine götüren Dinamo Moskova'ya ait. Organizasyonun son 11 sezonunda VakıfBank 5, Fenerbahçe ile Eczacıbaşı birer kez kupayı Türkiye'ye getirdi.

VAKIFBANK - ECZACIBAŞI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Vakıfbank - Eczacıbaşı voleybol maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 18:30'da oynanacak ve müsabaka Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

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