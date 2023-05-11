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ECZACIBAŞI - FENERBAHÇE OPET CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Eczacıbaşı - Fenerbahçe Opet voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Sultanlar Ligi'nde playoff heyecanı Eczacıbaşı ile Fenerbahçe Opet'in üçüncü karşılaşmasıyla devam ediyor. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın yayın saati ve kanalını merak ediyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eczacıbaşı - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 12:00
ECZACIBAŞI - FENERBAHÇE OPET CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Eczacıbaşı - Fenerbahçe Opet voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Sultanlar Ligi playoff heyecanı, Misli.com Sultanlar Ligi'nde final etabı üçüncü maçı ile devam ediyor. Eczacıbaşı, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. Karşılaşmaya saatler kala maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ECZACIBAŞI - FENERBAHÇE OPET VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşılaşacak. Müsabaka, 11 Mayıs Perşembe günü saat 19:30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından vanlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ECZACIBAŞI - FENERBAHÇE OPET MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

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