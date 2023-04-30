🏐VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET MAÇI CANLI | VakıfBank - Fenerbahçe Opet voleybol maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

2023 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de heyecan tam gaz devam ediyor. Final maçında VakıfBank ve Fenerbahçe Opet kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, VakıfBank - Fenerbahçe Opet voleybol maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

VAKIFBANK FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

2023 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley final maçında VakıfBank - Fenerbahçe Opet karşılaşacak. Müsabaka, 30 Nisan Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Maçı TRT Spor Yıldız canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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