Arkas evinde çok farklı: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Spor Toto'ya konuk olan Arkas Spor, rakibini 3-0 mağlup etti. Son derece çekişmeli geçen maçta 29-27, 25-23 ve 27-25'lik setlerle zafere uzandı. İzmir temsilcisi bu sezon ligdeki 15. galibiyetini alarak ilk dört iddiasını sürdürdü. Spor Toto ise 15. mağlubiyetini almış oldu.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Spor Toto'ya konuk olan Arkas Spor, rakibini 3-0 mağlup etti. Son derece çekişmeli geçen maçta 29-27, 25-23 ve 27-25'lik setlerle zafere uzandı. İzmir temsilcisi bu sezon ligdeki 15. galibiyetini alarak ilk dört iddiasını sürdürdü. Spor Toto ise 15. mağlubiyetini almış oldu.