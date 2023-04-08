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VakıfBank 3-0 Galatasaray HDI Sigorta (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sultanlar Ligi'nin 23. haftası kritik bir karşılaşmaya sahne oldu. VakıfBank ile Galatasaray HDI Sigorta arasında oynanan mücadelede kazanan setlerin ardından 3-0'lık skorl ev sahibi VakıfBank oldu. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 19:14
VakıfBank 3-0 Galatasaray HDI Sigorta (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

MÜCADELEDEN DETAYLAR

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Topal

VakıfBank: Kübra Akman, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Egonu, Daalderop (Aylin Acar, Karutasu, Bajema, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç, Ogbogu)

Galatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu, Emine Arıcı, Sude Hacımustafaoğlu, İrem Özsoy, Eda Kafkas)

Setler: 25-21, 25-23, 25-23

Süre: 73 dakika (22, 26, 25)

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