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Avrupa bizim

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı final bugün başlıyor... Üstelik 4 takımın 3’ü bizim. 1960’tan bu yana bir ilk yaşanacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Avrupa bizim

Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet'in yer aldığı Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı bugün başlayacak. Türk voleybol tarihinde ilk defa 3 Türk takımının mücadele edeceği yarı final eşleşmeleri, Eczacıbaşı Dynavit-Igor Gorgonzola, Vakıfbank-Fenerbahçe Opet şeklinde gerçekleşecek.

MAÇLAR TİVİBU'DA

Yarı final eşleşmelerinin ilk maçı Eczacıbaşı Dynavit-Igor Gorgonzola kapışması bugün 20.00'da İtalya'da yapılacak. Yarı final serilerindeki Türk derbisi Vakıf bank-Fenerbahçe Beko mücadelesinin ilk maçı ise yarın saat 19.30'da, rövanş mücadelesi de 13 Nisan 19.00'da oynanacak. Maçlar Tivibu'da yayınlanacak.
Son 10 yılda yarı finallere en az iki Türk takımı çıkma başarısı gösterirken, 5 kez kupaya ulaşmayı başardılar

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