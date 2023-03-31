Filede altın çağ

Kadın Voleybolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan ve 3 Türk takımının yer aldığı Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde geri sayım sürüyor. Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank'ın Türk voleybol tarihine geçtiği organizasyonda, ilk mücadeleler 5-6 Nisan tarihlerinde oynanacak. Bu turdaki ilk karşılaşma 5 Nisan Çarşamba günü İtalya'nın Novara kentinde yapılacak. Eczacıbaşı Dynavit, yarı final ilk maçında milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Igor Gorgonzola'yla 20.00'de karşılaşacak. Maçın rövanşı, 12 Nisan Çarşamba günü Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak. İki Türk ekibi VakıfBank ile Fenerbahçe Opet'in final bileti için mücadele edeceği yarı finalin ilk maçı, 6 Nisan Perşembe günü oynanacak. İstanbul derbisinde VakıfBank, saat 19.30'da Vakıfbank Spor Sarayı'nda Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. Finale kalacak Türk ekibi, 13 Nisan Perşembe günü Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak rövanş karşılaşmasında belli olacak.

DEV FİNAL TORINO'DA

2023 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni zirvede tamamlayacak ekibin belirleneceği Süper Final, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde gerçekleştirilecek.

TARİHTE BİR İLK!

Şampiyonlar Ligi 1960 yılından itibaren düzenleniyor. Türk ekipleri. Son sezonlarda damga vurduğu organizasyonda ise bu yıl tarih yazdı. İlk kez 3 Türk takımı, yarı finalde mücadele etme hakkı kazandı.