Sultanlar’da altın set değişikliği

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sultanlar Ligi'nde statü değişikliğine gitti. Federasyondan yapılan açıklamaya göre; 23 Nisan Pazar günü tamamlanacak ligde 1-4 ve 5-8 play-off etaplarındaki olası eşitlik durumunda tur atlayacak takım, 3. maç yerine altın set oynanarak belirlenecek. İki maçın sonucunda puan eşitliği olması halinde "altın seti" kazanan ekip adını üst tura yazdıracak.
Türkiye Voleybol Federasyonu, Sultanlar Ligi'nde statü değişikliğine gitti. Federasyondan yapılan açıklamaya göre; 23 Nisan Pazar günü tamamlanacak ligde 1-4 ve 5-8 play-off etaplarındaki olası eşitlik durumunda tur atlayacak takım, 3. maç yerine altın set oynanarak belirlenecek. İki maçın sonucunda puan eşitliği olması halinde "altın seti" kazanan ekip adını üst tura yazdıracak.