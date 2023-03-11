Haberler Voleybol Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet Galatasaray HDI Sigorta 3-0 mağlup etti!

Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet Galatasaray HDI Sigorta 3-0 mağlup etti!

Sultanlar Ligi'nde derbide Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırladı. Kazanan ev sahibi ekip oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 15:38 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 15:41
Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet Galatasaray HDI Sigorta 3-0 mağlup etti!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray HDI Sigorta oldu. Vargas ve Federovtseva ile toparlanan sarı-lacivertliler, ilk seti 25-15 önde tamamladı.

İkinci sete etkili başlayan sarı-lacivertliler 7-0 öne geçti. Set boyunca etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, 25-13'lük skorla 2-0 öne geçti.

Oyunda dengeyi kuramayan rakibi karşısında 3. seti de 25-17'lik skorla kazanan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Tribünlerden büyük ilgi

Fenerbahçe Opet ile Galatasaray HDI Sigorta arasında oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli voleybolseverler ilgi gösterdi.

Burhan Felek Salonu'nda oynanan müsabakada tribünlerin tamamına yakınının dolduğu gözlendi.

Karşılaşmayı, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ile yöneticiler İlker Dinçay ve Simla Türker Bayazıt yerinde takip etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu

Fenerbahçe Opet: Carneiro, Federovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, De Souza, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Lazareva, Meliha Diken, Buse Ünal)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki (Bihter Dumanoğlu, İremnur Özsoy, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Nazlı Eda Kafkas, Fulden Ural)

Setler: 25-15, 25-13, 25-17

Süre: 65 dakika (20, 22, 23)

DİĞER
Kızı da annesinin izinden gidiyor! 'Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan 'Çocuklar Duymasın’ın çocuk yıldızının annesi çıktı!
Demet Şener ile İbrahim Kutluay yine mahkemelik oldu! Bu kez sebep 'Ömer'in dişi' Eski eşler arasında sular durulmuyor
Cimbom 3 puan peşinde! İşte Buruk'un Kasımpaşa maçı 11'i
Talisca bombası! İlk görüşme olumlu geçti...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Vakıfbank galip
Halkbank set vermedi!
İstanbul barajları doluluk oranı (11 Mart 2023)
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
💥Çılgın Sayısal Loto çıkan numaralar
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı 14:50
G.Saray-Kasımpaşa maçı hangi kanalda? G.Saray-Kasımpaşa maçı hangi kanalda? 14:50
Antalyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? Antalyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? 14:43
Enes Ünal'dan rekor! Enes Ünal'dan rekor! 14:31
G.Saray'dan depremzedelere destek amaçlı özel forma! G.Saray'dan depremzedelere destek amaçlı özel forma! 14:10
Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta? Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta? 14:08
Daha Eski
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta? 13:54
Bristol City - Hull City maçı saat kaçta? Bristol City - Hull City maçı saat kaçta? 13:36
Brest - PSG maçı hangi kanalda? Brest - PSG maçı hangi kanalda? 13:28
Auxerre - Rennes maçı hangi kanalda? Auxerre - Rennes maçı hangi kanalda? 13:22
G.Saray-Kasımpaşa maçı saat kaçta? G.Saray-Kasımpaşa maçı saat kaçta? 12:27
G.Saray-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu G.Saray-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu 12:24