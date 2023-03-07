Vakıfbank'lı Paola Egonu İtalya'ya mı dönüyor?

Vakıfbank, sezon başında kadrosuna kattığı İtalyan voleybolcu Paola Egonu opsiyonlu olarak 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Vakıfbank henüz bu opsiyonu kullanmadı. Bu zamana kadar sözleşme uzatılmaması da Egonu'nun ayrılacağı iddialarını güçlendiriyor.

Bunun üzerine İtalya'da da Egonu hakkında transfer haberleri yoğunlaşmaya başladı. La Gazzetta'nın haberine göre; son olarak Vero Volley Milano'nun başkanı teklif yaptıklarını ve cevap beklediklerini açıkladı. Kulüp Egonu transferiyle birlikte takımdaki seviyeyi biraz daha yükseğe çıkarmayı hedefliyor.