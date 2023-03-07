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Vakıfbank'lı Paola Egonu İtalya'ya mı dönüyor?

Vakıfbank'ın İtalyan yıldız voleybolcusu Paola Egonu, transfer teklifi aldı. Ülkesinin takımlarında Monza Egonu için devreye girdi. İtalyan ekibi Vero Volley Milano Monza'nın başkanı teklifi doğruladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 17:12
Vakıfbank'lı Paola Egonu İtalya'ya mı dönüyor?

Vakıfbank, sezon başında kadrosuna kattığı İtalyan voleybolcu Paola Egonu opsiyonlu olarak 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Vakıfbank henüz bu opsiyonu kullanmadı. Bu zamana kadar sözleşme uzatılmaması da Egonu'nun ayrılacağı iddialarını güçlendiriyor.

Bunun üzerine İtalya'da da Egonu hakkında transfer haberleri yoğunlaşmaya başladı. La Gazzetta'nın haberine göre; son olarak Vero Volley Milano'nun başkanı teklif yaptıklarını ve cevap beklediklerini açıkladı. Kulüp Egonu transferiyle birlikte takımdaki seviyeyi biraz daha yükseğe çıkarmayı hedefliyor.

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