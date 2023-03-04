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Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı deplasmanda Vakıfbank'ı mağlup etti!

Misli.com Sultanlar Ligi'nde haftanın maçında Eczacıbaşı, deplasmanda Vakıfbank'ı set vermeden 3-0'la mağlıp ederek yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Eczacıbaşı böylece ligde 18. maçında 18. galibiyetini almış oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 17:51
Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı deplasmanda Vakıfbank'ı mağlup etti!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 18 maça yükseltti.

Ecacıbaşı Dynavit, Boskovic'in etkili oyunuyla ilk seti 25-21 önde tamamlarken, ikinci set büyük çekişmeye sahne oldu. 24-24'e kadar karşılıklı sayılarla süren sette Eczacıbaşı Dynavit, Boskovic'in skoruyla bu bölümü 28-26 kazanarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette 15. sayıdan sonra üstünlüğü ele geçiren Eczacıbaşı Dynavit, bu seti de 25-21 kazanıp, mücadeleden 3-0 üstünlükle ayrıldı.

- VakıfBank: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

VakıfBank: Buket Gülübay, Guimaraes, Zehra Güneş, Egonu, Bajema, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Carutasu, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Ogbogu, Bahar Akbay)

Eczacıbaşı Dynavit: Sinead-Jak, Ognjenovic, Voronkova, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Elif Şahin)

Setler: 21-25, 26-28, 21-25

Süre: 81 dakika (24, 31, 26)

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