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VakıfBank'ta Egonu ayrılıyor! Yerine gelecek isim...

Son dakika spor haberi: VakıfBank'ta Paola Egonu ile yollar ayrılıyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Egonu, Milano anlaşmaya çok yakınlaştı. Milano tarafı imzaların atılmasını bekliyor.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 16:32
VakıfBank'ta Egonu ayrılıyor! Yerine gelecek isim...

VakıfBank'ta Paola Egonu ile ayrılık yaklaşıyor. Kulübün kontrat yenileme opsiyonunu kullanmayacağının netleşmesiyle birlikte İtalyan oyuncu, ülkesine dönebilir.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Egonu, Milano anlaşmaya çok yakınlaştı. Milano tarafı imzaların atılmasını bekliyor.

Milano hem cazibesi hem vaat ettiği proje hem de eski takım arkadaşları olan Folie, Sylla ve Orro'nun varlığı ile Egonu için alışılması zor bir adres olmayacak.

TIJANA BOSKOVIC GÜNDEMDE
Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank'ın sezon başında transfer ettiği Paola Egonu yerine transfer için çalışmalara başladığı iddia edilmişti.

Sarı-siyahlıların, Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Tijana Boskovic'e transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

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