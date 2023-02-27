VakıfBank'ta Egonu ayrılıyor! Yerine gelecek isim...

VakıfBank'ta Paola Egonu ile ayrılık yaklaşıyor. Kulübün kontrat yenileme opsiyonunu kullanmayacağının netleşmesiyle birlikte İtalyan oyuncu, ülkesine dönebilir.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Egonu, Milano anlaşmaya çok yakınlaştı. Milano tarafı imzaların atılmasını bekliyor.

Milano hem cazibesi hem vaat ettiği proje hem de eski takım arkadaşları olan Folie, Sylla ve Orro'nun varlığı ile Egonu için alışılması zor bir adres olmayacak.



TIJANA BOSKOVIC GÜNDEMDE

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank'ın sezon başında transfer ettiği Paola Egonu yerine transfer için çalışmalara başladığı iddia edilmişti.

Sarı-siyahlıların, Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Tijana Boskovic'e transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.