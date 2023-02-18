Oylar Fedorovtseva’ya

CEV, Şampiyonlar Ligi Kadınlar grup etabının en değerli oyuncu adaylarını belirledi. Adaylar arasında F.Bahçe Opet'ten Fedorovtseva da var. 'En değerli oyuncu' oylama sonucu belli olacak. "https://championsleague.cev.eu/en/women/ mvp-of-4th-round/" linkinden oy verilebiliyor.
CEV, Şampiyonlar Ligi Kadınlar grup etabının en değerli oyuncu adaylarını belirledi. Adaylar arasında F.Bahçe Opet'ten Fedorovtseva da var. 'En değerli oyuncu' oylama sonucu belli olacak. "https://championsleague.cev.eu/en/women/ mvp-of-4th-round/" linkinden oy verilebiliyor.