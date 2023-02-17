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Vakıfbank'lı Paola Egonu'dan İtalya'da ırkçılık açıklaması

Vakıfbank'ın İtalyan yıldızı Paola Egonu İtalya'da katıldığı Sanremo festivalinde İtalya'da yaşadığı ırkçılıklarla alakalı açıklamalarda bulundu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 09:34
Vakıfbank'lı Paola Egonu'dan İtalya'da ırkçılık açıklaması

Vakıfbank'ın İtalyan yıldızı Paola Egonu İtalya'da katıldığı Sanremo Festivalinde İtalya'da yaşadığı ırkçılıklarla alakalı açıklamalarda bulundu.

Paola Egonu:

"İtalya ırkçı bir ülke mi? Evet, ama bu herkesin kötü ve cahil olduğu anlamına gelmez. Kurbanı oynamak istemiyorum, sadece durumların nasıl olduğunu söylüyorum. Irkçı bir ülke ama daha iyiye gidiyor."

Milli takıma dönüşü hakkında:

"Şu an olayları hazmetmeye çalışıyorum. Br ihtimal var mı derseniz evet var."

"İtalya'dan ayrılmadım, kendimi geliştirip buraya geri dönmek için Türkiye'ye gitmeye karar verdim. Mevcut hükümet ile İtalya'da yaşamayacağımı söylemiş miydim? Bunu söylediğimi hatırlamıyorum."

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