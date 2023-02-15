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Acı haberi Türkiye Voleybol Federasyonu duyurdu!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde kaldıkları binada enkaz altında kalan Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu hayatını kaybetti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 12:14 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 12:15
Acı haberi Türkiye Voleybol Federasyonu duyurdu!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde kaldıkları binada enkaz altında kalan Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu hayatını kaybetti.

Türkiye Voleybol Federasyonu vefat haberlerini bu şekilde duyurdu:

"Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu'nun deprem felaketinde vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun."

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