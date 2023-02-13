Voleybol hakemi Mustafa Boy depremde hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Adıyaman bölgesi ulusal hakemlerinden Mustafa Boy'un vefat ettiğini bildirdi.

TVF'den yapılan açıklamada, Mustafa Boy'un ağabeyi, kardeşi ve yengesiyle birlikte deprem felaketinde hayatını kaybettikleri duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, voleybol antrenörü Feyzullah Köylü ve eşinin Adıyaman'da, Adıyaman bölgesi il hakemi Gülşah Boy'un da depremde hayatını kaybettiği açıklandı.

Açıklamada, "Hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.