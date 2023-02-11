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Deprem sonrası Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'ndan acı haber!

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı, sporcuları Ceren Akman ile Elçin Çınar'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 09:44
Deprem sonrası Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'ndan acı haber!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Ceren Akman'ın ve altyapı sporcusu Elçin Çınar'ın "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde vefat ettiği duyuruldu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Ceren Akman'ın ve altyapı sporcusu Elçin Çınar'ın deprem felaketinde hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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