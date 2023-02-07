TVF'den depremzedeler için 1 milyon TL'lik bağış

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hasara sebep olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyasına Türkiye Voleybol Federasyonu da katıldı. TVF'nin sosyal medya hesabından 'Birlik ve beraberlik zamanı' başlıklı yapılan açıklamada, "Türkiye Voleybol Federasyonu olarak AFAD Başkanlığınca koordine edilen hesaba 1 milyon TL bağış yapıyoruz. Duyarlı bir camia olarak voleybolumuzun tüm paydaşlarını depremzedelerimizin yanında olmaya ve başlattığımız kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz" denildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu olarak AFAD Başkanlığınca koordine edilen aşağıda belirtilen hesaba 1 milyon TL bağış yapıyoruz.



Duyarlı bir camia olarak voleybolumuzun tüm paydaşlarını depremzedelerimizin

yanında olmaya ve başlattığımız kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz. pic.twitter.com/zF1ffsFCUP — Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) February 7, 2023