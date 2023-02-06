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TVF'den erteleme duyurusu geldi!

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve çevre illerde büyük hasara yol açan depremlerin ardından Türkiye Voleybol Federasyonu erteleme duyurusunda bulundu. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 20:17 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 20:24
TVF'den erteleme duyurusu geldi!

Kahramanmaraş'ta merkezli yaşanan ve çevre illerde de büyük hasara neden olan depremlerin ardından spor camiasından kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan dikkat çeken açıklama geldi.

İŞTE TVF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa ile birçok ilimizi etkileyen deprem nedeniyle tüm ulusal ve uluslararası faaliyetler; ayrıca uluslararası kulüp faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.

Önemle duyurulur.

Not: Erteleme, Türkiye'deki Avrupa maçları için geçerlidir; yurt dışında oynanacakları kapsamamaktadır.

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