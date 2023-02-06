Filede F.Bahçe şov

Sultanlar Ligi'nde F.Bahçe, evinde V.Bank'ı 3-0 yendi. 3. sarıLİDER SON NEFESTE lacivertliler, 13. galibiyetini aldı. 2. Vakıf ise 2. kez kaybetti. Diğer sonuçlar: BoluAydın BŞB (1-3). Efeler Ligi: S.Toto-F. Bahçe (1-3), Türşad-Cizre (1-3), H.OğluAltekma (3-0), Tokat-Hatay (2-3).
Sultanlar Ligi'nde F.Bahçe, evinde V.Bank'ı 3-0 yendi. 3. sarıLİDER SON NEFESTE lacivertliler, 13. galibiyetini aldı. 2. Vakıf ise 2. kez kaybetti. Diğer sonuçlar: BoluAydın BŞB (1-3). Efeler Ligi: S.Toto-F. Bahçe (1-3), Türşad-Cizre (1-3), H.OğluAltekma (3-0), Tokat-Hatay (2-3).