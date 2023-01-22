Eczacıbaşı’dan müthiş seri: 3-2

Sultanlar Ligi'nin lideri Eczacıbaşı Dynavit, THY'yi deplasmanda 3-2 yenerek 15'te 15 yaptı. Dün alınan sonuçlar: Çukurova-G.Saray: 1-3, F.Bahçe-Nilüfer: 3-1, İlbank-Sarıyer: 1-3, Bolu-PTT: 0-3. Sultanlar Ligi'nde 15. haftanın perdesi bugün 15.30'daki Sigorta Shop-VakıfBank mücadelesiyle sona erecek.
Sultanlar Ligi'nin lideri Eczacıbaşı Dynavit, THY'yi deplasmanda3-2 yenerek 15'te 15 yaptı. Dün alınan sonuçlar: Çukurova-G.Saray: 1-3, F.Bahçe-Nilüfer: 3-1, İlbank-Sarıyer: 1-3, Bolu-PTT: 0-3. Sultanlar Ligi'nde 15. haftanın perdesi bugün 15.30'daki Sigorta Shop-VakıfBank mücadelesiyle sona erecek.